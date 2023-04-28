Росіяни 27 квітня били по Миколаєву ракетами "Іскандер-К", – Ігнат

"Іскандер-К" – це крилата ракета наземного базування, тому її запуск можливо здійснювати з незначної відстані.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат уточнив, що ракетний удар по Миколаєву вночі 27 квітня росіяни завдали крилатими ракетами "Іскандер-К", а не Калібр", як повідомлялося раніше.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"За уточненою інформацією, з південного напрямку летіли все ж таки ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка в принципі має такі самі тактико-технічні характеристики, як "Калібр", – сказав Ігнат.

Він також наголосив, що "Іскандер-К" – це крилата ракета наземного базування. Тому її запуск можливо здійснювати з незначної відстані.

"Ці ракети дуже важко збити, бо вони летять дуже низько, це ускладнює їхнє виявлення та збиття", –додав Ігнат, зауваживши, що українська ППО такі ракети раніше все ж збивала.

Речник зазначив, що в Україні нині вже працюють надані Заходом системи ППО Nasams, Iris-T та Patriot.

Нагадаємо, внаслідок удару росіян по Миколаєву загинув 45-річний чоловік. Ще 23 людини зазнали поранень. Серед постраждалих – двоє дітей. Це – перший удар по місту протягом тривалого часу. Обстріли Миколаєва зменшилися після звільнення захисниками правого берега Херсонської області. Втім ворог все ще дістає з Кінбурнської коси до декількох громад.