У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Володимир Єрмоленко: «Ми маємо будувати не суспільство добробуту, а суспільство-фортецю»
Володимир Єрмоленко: «Ми маємо будувати не суспільство добробуту, а суспільство-фортецю»
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Експремʼєр Словаччини погрожує припинити Україні військову допомогу. Він може повернутися до влади на виборах цього року
Експремʼєр Словаччини погрожує припинити Україні військову допомогу. Він може повернутися до влади на виборах цього року
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Як Китай скуповує Францію
Як Китай скуповує Францію
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни 27 квітня били по Миколаєву ракетами "Іскандер-К", – Ігнат

"Іскандер-К" – це крилата ракета наземного базування, тому її запуск можливо здійснювати з незначної відстані.

Росіяни 27 квітня били по Миколаєву ракетами "Іскандер-К", – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Скріншот відео

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат уточнив, що ракетний удар по Миколаєву вночі 27 квітня росіяни завдали крилатими ракетами "Іскандер-К", а не Калібр", як повідомлялося раніше.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"За уточненою інформацією, з південного напрямку летіли все ж таки ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка в принципі має такі самі тактико-технічні характеристики, як "Калібр", – сказав Ігнат.

Він також наголосив, що "Іскандер-К" – це крилата ракета наземного базування. Тому її запуск можливо здійснювати з незначної відстані.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Ці ракети дуже важко збити, бо вони летять дуже низько, це ускладнює їхнє виявлення та збиття", –додав Ігнат, зауваживши, що українська ППО такі ракети раніше все ж збивала.

Речник зазначив, що в Україні нині вже працюють надані Заходом системи ППО Nasams, Iris-T та Patriot.

Нагадаємо, внаслідок удару росіян по Миколаєву загинув 45-річний чоловік. Ще 23 людини зазнали поранень. Серед постраждалих – двоє дітей. Це – перший удар по місту протягом тривалого часу. Обстріли Миколаєва зменшилися після звільнення захисниками правого берега Херсонської області. Втім ворог все ще дістає з Кінбурнської коси до декількох громад.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies