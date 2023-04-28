Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника на Харківщині. Ним виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Після окупації частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від росіян так званий "торговий патент на торгівлю зерном". При цьому колаборант зобов'язався сплачувати податки до бюджету РФ.

За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно", однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Чоловікові наразі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, що російські окупанти планують вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна.