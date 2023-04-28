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На Харківщини затримали колаборанта, який вивіз до Росії понад тисячу тонн зерна

Зрадником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району.

На Харківщини затримали колаборанта, який вивіз до Росії понад тисячу тонн зерна
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника на Харківщині. Ним виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Після окупації частини регіону він підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від росіян так званий "торговий патент на торгівлю зерном". При цьому колаборант зобов'язався сплачувати податки до бюджету РФ.

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За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно", однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Чоловікові наразі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

Нагадаємо, що російські окупанти планують вивезти із Запорізької області мільйон тонн зерна.

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