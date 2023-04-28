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Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​

Є загиблі та постраждалі. Від обстрілів загорілося кілька будівель.

Вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину​
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування "Схід" збили сім крилатих ракет. Проте є негативні наслідки.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули дитина та 31-річна жінка. Троє людей постраждали – 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Унаслідок обстрілу в місті також зруйновано будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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Вогнеборці досі працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку - горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повідомляється, що постраждала 70-річна жінка. Лікарі вже надали їй необхідну допомогу.

"Не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються", – додав Лисак.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані є влучання в житловий багатоповерховий будинок. Загинуло три людини, ще всім – поранено.

Над Києвом збили 11 ракеті два безпілотники. Жертв і поранених, за даними міської військової адміністрації немає, але уламки пошкодили дорожнє покриття та лінію електромережі в одному з районів.

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