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Зростання рівня води у Києві спричинено технологічною роботою Київської ГЕС, - ДСНС

Мешканцям столиці і Київської області не варто нервувати з приводу зростання рівня води.

Зростання рівня води у Києві спричинено технологічною роботою Київської ГЕС, - ДСНС
Ілюстративне фото
Фото: Укргідроенерго

Хоча пік весняного водопілля минув, в Києві підвищується рівень води у Дніпрі

Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС України Ілля Перевозчиков.

“Щодо Києва, то ми станом на сьогодні фіксуємо зростання рівня води. Але це викликано технологічною роботою Київської ГЕС, тому киянам і мешканцям столиці, а також – Київської області, не варто нервувати з цього приводу”, - сказав Перевозчиков.

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Він зазначив, що пік весняного водопілля на Дніпрі вище Києва пройшов 17 квітня. Тому зараз спостерігається  стабільний спад на ділянках природного стоку.

Нагадаємо, у Києві ще на 9 см піднявся рівень води в Дніпрі, однак, загрози промоб'єктам і житловим масивам немає.

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