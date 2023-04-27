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На Харківщині підірвалися на ворожій міні працівники обленерго (уточнено)

Одна людина загинула, ще четверо поранені.

На Харківщині підірвалися на ворожій міні працівники обленерго (уточнено)
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині підірвалися на ворожій міні працівники енергопідприємства.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Трагедія трапилася поблизу села Токарівка - на міні підірвалися п’ятеро працівників енергетичного підприємства, які на той час проводили ремонтні роботи високовольтних ліній електромереж у громаді.

В результаті загинув водій, а четверо електромонтерів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом  порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Спершу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстріляли с. Токарівка Харківського району. Внаслідок обстрілу постраждали працівники Харківобленерго, котрі працювали над відновленням ліній електропередач.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські війська завдали удару по Миколаєву. В результаті ракетної атаки одна людина загинула, понад два десятки отримали поранення.

Того ж дня ворожа армія обстріляла в Липцях Харківської області житлову забудову.

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