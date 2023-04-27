На Харківщині підірвалися на ворожій міні працівники обленерго (уточнено)

Одна людина загинула, ще четверо поранені.

На Харківщині підірвалися на ворожій міні працівники енергопідприємства.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Трагедія трапилася поблизу села Токарівка - на міні підірвалися п’ятеро працівників енергетичного підприємства, які на той час проводили ремонтні роботи високовольтних ліній електромереж у громаді.

В результаті загинув водій, а четверо електромонтерів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Спершу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстріляли с. Токарівка Харківського району. Внаслідок обстрілу постраждали працівники Харківобленерго, котрі працювали над відновленням ліній електропередач.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські війська завдали удару по Миколаєву. В результаті ракетної атаки одна людина загинула, понад два десятки отримали поранення.

Того ж дня ворожа армія обстріляла в Липцях Харківської області житлову забудову.