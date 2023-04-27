Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині прикордонники приземлили два ворожі квадрокоптери

Один з них "посадили" в Бахмуті.

На Донеччині прикордонники приземлили два ворожі квадрокоптери
Фото: ДПСУ

На Донеччині українські прикордонники приземлили два ворожі квадрокоптери.

Про це повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За інформацією ДПСУ, один з квадрокоптерів "посадили" в Бахмуті, а другого бійці ДПСУ ліквідували на іншому напрямку Донеччини. 

"Серед функцій однієї зі збитих "пташок" – скидання боєприпасів. Таким чином наші воїни відібрали у ворога "очі" та ще й можливість завдати ударів з повітря", - зазначили військові.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, станом на 27 квітня Росі втратила орієнтовно 2440 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На Херсонщині бійці повітряного командування "Південь" збили напередодні шість ворожих безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies