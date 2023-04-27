Один з них "посадили" в Бахмуті.

На Донеччині українські прикордонники приземлили два ворожі квадрокоптери.

Про це повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба.

За інформацією ДПСУ, один з квадрокоптерів "посадили" в Бахмуті, а другого бійці ДПСУ ліквідували на іншому напрямку Донеччини.

"Серед функцій однієї зі збитих "пташок" – скидання боєприпасів. Таким чином наші воїни відібрали у ворога "очі" та ще й можливість завдати ударів з повітря", - зазначили військові.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, станом на 27 квітня Росі втратила орієнтовно 2440 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На Херсонщині бійці повітряного командування "Південь" збили напередодні шість ворожих безпілотників.