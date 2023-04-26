Українські бійці знищили на Херсонщині шість ворожих безпілотників

Серед них - один "Мерлін" і п'ять "Ланцетів".

LB.ua в Google News

На Херсонщині бійці повітряного командування "Південь" збили нині, 26 квітня, шість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба командування.

Так, воїни мобільних вогневих груп знищили п’ять російських ударних безпілотних літальних апаратів "Ланцет". А близько 18.00 бійці мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади збили розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила орієнтовно 2 440 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Днями Повітряні Сили ЗСУ знищили дев'ять російських безпілотників, шість із яких були ударні Shahed-136/131.