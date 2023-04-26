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Росіяни з гелікоптера обстріляли селище на Сумщині

Пошкоджено 2 приватних будинки.

Росіяни з гелікоптера обстріляли селище на Сумщині
Фото: ОК "Північ"

Російські війська з гелікоптера обстріляли селище Середина-Буда у Сумській області.

Про це інформує у Телеграм оперативне командування "Північ". 

"Наслідки авіаудару із гелікоптеру по н.п. Середина-Буда Сумської області. Попередньо, пошкоджено 2 приватних будинки", - йдеться у повідомленні.

Фото: ОК "Північ"

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Нагадаємо, що росіяни опівдні у середу, 26 квітня, здійснили обстріл з міномету Юнаківської громади. Було зафіксовано 4 прильоти. Внаслідок обстрілу громади поранено двох цивільних осіб.

Протягом дня 25 квітня росіяни здійснили обстріли Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманської громад Сумської області.

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