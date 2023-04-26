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Сім’я агентів російської воєнної розвідки проведе за ґратами 15 років, - СБУ

Вони передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Сім’я агентів російської воєнної розвідки проведе за ґратами 15 років, - СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що сім’я агентів російської воєнної розвідки проведе за ґратами 15 років.

“Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох зрадників, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку. Обох ворожих поплічників було затримано у грудні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми.

Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях «днр».

Влітку минулого року вони дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону «Спарта», який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою агресора вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії. Насамперед вони намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами українських військ. Отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу «зв’язкових» воєнної розвідки рф на захопленій частині Донецької області. Для комунікації використовували закриті чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, 15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" своєму сину-росіянину позиції ЗСУ. Зважаючи, що чоловік має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за гратами 18 років.

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