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Посольство США в Україні закликало до покарання Путіна за депортацію українських дітей

Зокрема, дітей відправляють у табори для “перевиховання”.

Посольство США в Україні закликало до покарання Путіна за депортацію українських дітей
Фото: EPA/UPG

Посольство США в Україні закликало до покарання президента РФ Володимира Путіна за депортацію українських дітей. 

Про це посольство повідомило у Twitter. 

“Росія відірвала тисячі українських дітей від їхніх сімей, забравши їх у табори для “перевиховання” в рамках обурливої спроби стерти майбутнє України. Винні в крадіжці українських дітей у батьків повинні бути притягнуті до відповідальності”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що світ має моральний обов’язок притягнути російських лідерів до відповідальності, зокрема президента РФ Володимира Путіна та так звану “уповноважену з прав дитини” Марію Львову-Бєлову. 

 

Нагадаємо, за офіційними даними, Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей. Росія не просто вивозить дітей, вона цілеспрямовано знищує їхню національну ідентичність. 

Раніше Європарламент повідомив, що з 2014 року Росія могла депортували до 300 тис. українських дітей. Остаточна кількість незаконно депортованих до РФ українських дітей не встановлена.

Нещодавно Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росіяни хочуть вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід, а з Енергодара до Криму. На ТОТ окупанти продовжують проводити так звані профілактичні медичні огляди, "результати" яких потім використовують для вивезення дітей на "лікування" до Росії.

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