Посольство США в Україні закликало до покарання президента РФ Володимира Путіна за депортацію українських дітей.

Про це посольство повідомило у Twitter.

“Росія відірвала тисячі українських дітей від їхніх сімей, забравши їх у табори для “перевиховання” в рамках обурливої спроби стерти майбутнє України. Винні в крадіжці українських дітей у батьків повинні бути притягнуті до відповідальності”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що світ має моральний обов’язок притягнути російських лідерів до відповідальності, зокрема президента РФ Володимира Путіна та так звану “уповноважену з прав дитини” Марію Львову-Бєлову.

Russia has separated thousands of Ukraine’s children from their families, taking them to "re-education" camps as part of an outrageous effort to erase Ukraine's future. Those responsible for stealing Ukrainian children from their parents must be held to account. pic.twitter.com/e9XozK6xQR — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 26, 2023

Нагадаємо, за офіційними даними, Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей. Росія не просто вивозить дітей, вона цілеспрямовано знищує їхню національну ідентичність.

Раніше Європарламент повідомив, що з 2014 року Росія могла депортували до 300 тис. українських дітей. Остаточна кількість незаконно депортованих до РФ українських дітей не встановлена.

Нещодавно Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росіяни хочуть вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід, а з Енергодара до Криму. На ТОТ окупанти продовжують проводити так звані профілактичні медичні огляди, "результати" яких потім використовують для вивезення дітей на "лікування" до Росії.