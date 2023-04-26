​Денис Шмигаль прибув до Риму

Прем’єр-міністр візьме участь у делегації з відновлення України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом з делегацією прибув до Риму, де домовлятиметься про підтримку України.

Про це глава уряду написав у Telegram.

“Прибули до Риму для участі в Конференції з відновлення України. Обговоримо нагальні питання з президентом, прем'єр-міністром і міністром оборони Італії, а також із головами палат італійського парламенту. Плануємо підписати низку двосторонніх документів, які сприятимуть відновленню України”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, влада разом із партнерами формує міцну та непохитну підтримку України у світі та залучає іноземний бізнес до відбудови нашої країни.

Нагадаємо, сьогодні у Римі проходить українсько-італійська конференція з відбудови України.