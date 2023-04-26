У Києві другий день поспіль зростає рівень води у Дніпрі

У Києві 25-26 квітня фіксується зростання рівня води у Дніпрі після тижневого спаду. Проте аварійних підтоплень у столиці немає.

Про це повідомив у Telegram очільник КМВА Сергій Попко.

Зранку 26-го квітня рівень води біля моста "Метро" становить 9 300 см – це на 6 см більше вчорашнього показника. Залишається перший (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ.

За словами Попка, утримується затоплення заплави шаром близько 35 см. Залишаються підтопленими острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

"Ми продовжуємо уважно моніторити цьогорічне водопілля. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, вчора генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота говорив про те, що пік паводку для Києва та Київської області минув. Якщо і буде друга хвиля підтоплення, вона буде слабшою і не призведе до підтоплення.