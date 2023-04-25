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Київська підземка безкоштовно отримає 60 вагонів від європейських друзів, перша партія вже вирушає до Києва, - Кличко

80% рухомого складу київського метрополітену - радянського виробництва.

Невдовзі до Києва прибуде перша партія вагонів метро, які надають столиці як допомогу європейські партнери. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену з допомоги, яку надають нам польські друзі. Наразі практично готові до транспортування 6 вагонів. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Варшавського метрополітену та Міжнародної асоціації громадського транспорту, підземка Києва безкоштовно отримає 60 вагонів», - зазначив Кличко.

Він уточнив, що йдеться про передачу рухомого складу серії №717.

«Для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу - радянського виробництва. І ми дякуємо нашим партнерам за підтримку і всебічну допомогу! Отримані вагони насамперед будуть використовуватися як технічні донори для проведення капітальних ремонтів наявного рухомого складу. Але частина цих вагонів буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад на лініях підземки», - повідомив мер Києва.

За його словами, постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно протягом цього року.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що від початку повномасштабного російського вторгнення Київ залучив у якості допомоги від іноземних партнерів 76 міських автобусів, 40 сучасних швидких і 40 пожежних автомобілів.

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