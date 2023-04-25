МЗС Франції закликало посла Китаю робити публічні заяви відповідно до офіційної позиції своєї країни

Міністерство закордонних справ Франції закликало посла Китаю Лу Шає робити публічні заяви відповідно до офіційної позиції своєї країни.

Про це йдеться в заяві відомства.

Керівник апарату МЗС Франції прийняв посла Китаю у Франції Лу Шає для давно запланованої зустрічі. Сторони повернувся до теми, як зазначається, “жахливих публічних висловлювань” Лу Шайє 21 квітня, зокрема до його тверджень, згідно з якими “країни колишнього Радянського Союзу не мають ефективний статус у міжнародному праві, оскільки немає міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної держави”.

Він відзначив неприпустимість постановки під сумнів поваги до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, основоположних принципів Статуту ООН, які є обов’язковими для всіх. У зв’язку з цим він нагадав, що все міжнародне співтовариство, включаючи Китайську Народну Республіку, визнало в межах їхніх існуючих кордонів п’ятнадцять держав, які отримали або відновили свою незалежність після розпаду Радянського Союзу шляхом двосторонніх угод, а потім шляхом встановлення або відновлення дипломатичних відносин з усіма зацікавленими державами.

Зокрема, щодо України, країна була визнана на міжнародному рівні в межах своїх кордонів, включаючи Крим, усією міжнародною спільнотою, включаючи Китай, коли СРСР розпався як нова держава-член Організації Об’єднаних Націй. Китай також визнав чинність Будапештського меморандуму від 4 грудня 1994 року, опублікувавши того ж дня національну декларацію про надання Україні гарантій безпеки.

Беручи до відома роз’яснення, надані 24 квітня Міністерством закордонних справ Китаю, нагадуючи про офіційну позицію Китаю та вказуючи, що зауваження посла Китаю у Франції були вираженням особистих поглядів, керівник апарату МЗС Франції закликав посла Китаю робити свої публічні висловлювання відповідно до офіційної позиції своєї країни.

Нагадаємо, посольство Китаю у Франції видалило стенограму скандального інтерв’ю свого посла. Інтерв'ю зникло з офіційного облікового запису WeChat.

Нещодавно президент Чехії заявив, що Пекіну вигідне затягування війни в Україні. Він вважає, що Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною.