Кваснєвський і Порошенко застерегли від заморожування війни в Україні: "Має бути повна депутінізація Європи та світу"

Світ більше не може мати жодних ілюзій, що в ДНК Росії є щось від демократії – там тече авторитарна кров. Про це сказав президент Польщі у 1995-2005 роках Олександр Квасьневський, який став гостем Європейського Економічного Конгресу в Катовіце. Як пише польське видання Super Express, Квасневський разом із п’ятим президентом України Петром Порошенком окреслили сценарії для України та світу на найближчі місяці та роки. Обидва наполягають: заморожування війни категорично неприйнятне ні для України, ні для світу, зазначає пресслужба "Європейської Солідарності".

«Заморожування війни не зупинить Путіна. Він виграє час і поставить нову мету, з цього приводу ні в кого не повинно бути ілюзій», – говорить Петро Порошенко.

Своєю чергою Олександр Квасневський підкреслив, що ключове значення матиме позиція об’єднаного світу, який пообіцяв Україні підтримку у сфері боєприпасів, ракетних систем і систем оборони.

«Захід повинен дотримати свого слова і Україна має отримати ці поставки, тому що вона готує свій наступ, і ми повинні їй допомогти. Тому що це буде ще один вияв солідарності з українським народом», – наголошує експрезидент Польщі.

На його думку, це також буде чітким сигналом для Путіна, якому, можливо, нарешті скажуть, що Росія просто програє цю війну, і пора це прийняти.

«Україна бореться не тільки за себе проти Росії. Україна бореться не лише за наші демократичні, європейські цінності. Слід сказати, що великою мірою Україна бореться, на жаль, замість нас. Замінює нас у цій боротьбі. І якби не Україна, потрібно було б цю боротьбу продовжувати – можливо, і в країнах Балтії», – зауважив Квасневський.

На запитання, коли закінчиться війна в Україні, Порошенко заявив: необхідна повна депутінізація Заходу, подальші жорсткі санкції проти Росії і передача Путіна та інших російських військових злочинців до міжнародного трибуналу.

«Депутінізація має відбутися на континенті, у Німеччині, Франції, а також у Польщі, тому що всі мають розуміти, що путін не знає іншої мови, крім мови сили. Ми допоможемо Європі в депутінізації, за це ми боремося у цій війні», – наголошує Порошенко.

Квасневський додав – закінченням війни має бути мир на умовах, які визначить Україна. «Ніхто не повинен вирішувати умови миру для України. Україна сама вирішує, коли вона хоче розпочати ці переговори та на яких умовах. Якими б не були переговори, основна, провідна роль у вибудовуванні цього плану повинна залишитися в України. Ми маємо її підтримувати», – наголошує колишній президент Польщі.