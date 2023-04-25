Кличко приїхав до США: говоритиме з урядом про допомогу Україні

Мер Києва Віталій Кличко поїхав з візитом до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає Саміт міст Північної та Південної Америки та обговорить з представниками уряду США допомогу та підтримку Україні. Про це Кличко повідомив у Facebook.

«На запрошення наших американських партнерів прибув до США на Саміт міст Північної та Південної Америки, який відбудеться у Денвері 26-28 квітня. Сьогодні і завтра про підтримку і допомогу Україні говоритиму у Вашингтоні з сенаторами та конгресменами, провідними політичними експертами та представниками уряду США», - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що Саміт міст Північної та Південної Америки проводиться вперше. Мери багатьох міст західної півкулі зберуться заради посилення співпраці, обміну досвідом у розвитку місцевого самоврядування, наголосив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко зустрівся у Лісабоні з португальськими політиками та обговорив повоєнне відновлення Києва та підтримку України країнами Євросоюзу. Також Віталій Кличко зустрічався у Києві з групою старших радників Конгресу США. Закликав збільшити військову підтримку України та прискорити темпи постачання зброї.