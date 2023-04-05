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Кличко в Лісабоні зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою

Кличко в Лісабоні зустрівся з мером португальської столиці та закликав розірвати побратимські відносини з Москвою
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко в Лісабоні зустрівся з мером міста Карлушем Моедашем, а також з дипломатами та політиками Португалії. Йшлося про повоєнне відновлення Києва та підтримку України країнами Євросоюзу. Про це Віталій Кличко повідомив у Facebook.

«Зустрівся з мером Лісабона Карлушем Моедашем. Під час спілкування наголосив на тому, що сьогодні дуже важлива єдина позиція країн ЄС та цивілізованого світу щодо посилення підтримки та допомоги Україні. Підкреслив це і у виступі в мерії Лісабона перед представниками дипломатичного корпусу, депутатами міської ради португальської столиці та представниками української громади в Португалії», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва запропонував португальській столиці остаточно розірвати побратимські відносини з Москвою.

«Закликав владу Лісабона, яка призупинила побратимські відносини з Москвою, взагалі їх розірвати. Поки росія намагається знищити Україну, чинить геноцид мирного населення та стирає з землі українські міста і села», - заявив Кличко.

Він також запросив португальців взяти участь у майбутньому відновленні Києва та України.

«Передав список проектів, які необхідно буде і пропонуємо втілити в Києві. Карлуш Моедаш пообіцяв, що міська влада Лісабона докладно розгляне проекти й у вересні він, на моє запрошення, приїде до Києва. Вже з пропозиціями щодо можливостей підтримки конкретних проектів», - підкреслив Кличко.

Під час зустрічі Віталій Кличко отримав символічний ключ від Лісабона.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Гамбурга Петером Ченчером. Обговорювалися питання подальшої допомоги Києву. Зокрема, у забезпеченні Києва автономними системами зв’язку для екстрених випадків та новітнім обладнанням для системи оповіщення.

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