Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
ГоловнаПолітика

Допуск росіян та білорусів до Олімпіади - це не бажання миру, а толерантність до зла - Кличко в інтерв’ю The Times of India

Третина російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Пекіні, були військовослужбовцями російської армії та членами її центрального спортивного клубу.

За позицією Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських і білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх стоїть толерантність до зла, а не бажання миру. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю одній з найбільших газет Індії «The Times of India», яке вийшло під заголовком: «Війна триватиме, доки ми не звільнимо кожен сантиметр української території… Російські спортсмени мають залишатися під забороною». 

“У нібито миролюбній позиції МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх не йдеться про бажання досягти миру. Це толерантність до зла. За останні 15 років Росія щонайменше тричі порушувала олімпійське перемир'я. Вторгнення в Україну також почалося після зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні”, - заявив Віталій Кличко.

Кличко також зазначив, що третина російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Пекіні, були військовослужбовцями російської армії та членами її центрального спортивного клубу.

“Зараз російські спортсмени підтримують окупацію українських територій, геноцид українців. Тому не можна розглядати російський спорт у відриві від російської державної політики”, - наголосив мер Києва.

В інтерв’ю індійському виданню Віталій Кличко нагадав, що з 24 лютого 2022 року Росія вбила щонайменше 231 українського спортсмена та тренера. Деякі з них загинули на полі бою, деякі стали жертвами російських обстрілів. Ще 15 спортсменів поранені, 28 перебувають у полоні, четверо вважаються зниклими безвісти. 

“Необхідно припинити загарбницьку війну Росії проти України”, - резюмував Віталій Кличко.

Як повідомлялось, Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також