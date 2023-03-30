Рішення про допуск росіян до Олімпіади-2024 буде ухвалено не раніше ніж за рік до Ігор, - Бах

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах роз'яснив, коли буде ухвалено рішення щодо не/участь російських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Рішення з цього питання буде ухвалено не раніше, ніж за рік до Олімпіади. Для цього потрібно мати чітку картину того, що відбувається у світі", - цитує Баха xsport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції) у період з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше Міністерство молоді та спорту України засудило позицію МОК щодо допуску російських спортсменів.