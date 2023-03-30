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Рішення про допуск росіян до Олімпіади-2024 буде ухвалено не раніше ніж за рік до Ігор, - Бах

МОК досі має розмиту позицію.

Рішення про допуск росіян до Олімпіади-2024 буде ухвалено не раніше ніж за рік до Ігор, - Бах
Томас Бах
Фото: EPA

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах роз'яснив, коли буде ухвалено рішення щодо не/участь російських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Рішення з цього питання буде ухвалено не раніше, ніж за рік до Олімпіади. Для цього потрібно мати чітку картину того, що відбувається у світі", - цитує Баха xsport.ua.

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Нагадаємо, найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції) у період з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше Міністерство молоді та спорту України засудило позицію МОК щодо допуску російських спортсменів.

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