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В уряді Литви розкритикували рішення МОК про допуск росіян та білорусів до змагань

Литва продовжуватиме роботу, щоб міжнародні федерації “не втратили голову” і не змінили вже прийнятих рішень.

В уряді Литви розкритикували рішення МОК про допуск росіян та білорусів до змагань
Юргіта Шюгждінене
Фото: ELTA / Dainius Labutis

Міністерка спорту Литви Юргіта Шюгждінене назвала розчаруванням рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором.

Про це пише Delfi.

“Його виконавчий комітет дає рекомендації міжнародним спортивним федераціям, які відчиняють двері спортсменам із країн-агресорів – Росії та Білорусі – для участі у змаганнях під нейтральним прапором. Він стверджує, що у змаганнях не зможуть брати участь лише спортсмени, які “активно” підтримують війну. Дуже цікаво, що в даному контексті означає “активно”?, − запитала Шюгждінене.

За її словами, представляючи рішення МОК, президент комітету Томас Бах повторив, що “спорт не повинен бути частиною політики” і що “не буде рішення, яке влаштує всіх і нам доведеться з цим жити”.

“Чи виникає у Баха питання, як ми житимемо, знаючи, що майже триста українських спортсменів ніколи не візьмуть участь у жодних змаганнях, зокрема й загиблий кілька днів тому чемпіон Європи з боксу серед молоді?”, − зазначила міністерка.

Шюгждінене додала, що Литва має продовжувати роботу, щоб міжнародні федерації “не втратили голову” і не змінили вже прийнятих рішень, не допустили російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.

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Нагадаємо, у вівторок раніше виконком МОК ухвалив рішення рекомендувати допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі. Росіян і білорусів зобов'язали дотримуватися суворих умов.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рекомендації МОК щодо допуску спортсменів РФ до міжнародних турнірів.

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