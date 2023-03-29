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Російським спортсменам заборонили рекламувати на формі компанії та регіони своєї країни

Те саме стосується і білоруських спортсменів.

Російським спортсменам заборонили рекламувати на формі компанії та регіони своєї країни
Фото: today.com

У Лозанні відбулося засідання виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якому президент організації Томас Бах рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів на певних умовах. За підсумками засідання однією з таких умов стала заборона для російських та білоруських спортсменів на демонстрацію будь-яких комерційних та некомерційних емблем/суб'єктів, пов'язаних з Росією та (або) Білоруссю, повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу МОК.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів до міжнародних турнірів.

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