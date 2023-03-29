Українець увійшов до трійки найкращих у списку своєї команди.

У матчі "регулярки" НБА клуб українця Святослава Михайлюка "Шарлотт Горнетс" на виїзді зустрічався з "Оклахомою-Сіті Тандер" та за рахунок спурту у заключній чверті здобув важку перемогу – 137:134 (26:23, 31:45, 36:31, 44:35).

Одним із найкращих у складі гостей став Михайлюк.

Українець провів на паркеті 36 хвилин і 36 секунд, за які набрав 18 очок, зробив 5 підбирань і 8 передач. Також Святослав зробив 3 перехоплення і поставив 2 блок-шоти.

Нагадаємо, до цього Михайлюк провів свій найрезультативніший матч 24 березня у грі проти "Нового Орлеана", набравши 15 очок.