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Михайлюк перевершив свій найкращий результат сезону в переможному матчі з "Оклахомою"

Українець увійшов до трійки найкращих у списку своєї команди.

Михайлюк перевершив свій найкращий результат сезону в переможному матчі з "Оклахомою"
Святослав Михайлюк
Фото: НБА

У матчі "регулярки" НБА клуб українця Святослава Михайлюка "Шарлотт Горнетс" на виїзді зустрічався з "Оклахомою-Сіті Тандер" та за рахунок спурту у заключній чверті здобув важку перемогу – 137:134 (26:23, 31:45, 36:31, 44:35).

Одним із найкращих у складі гостей став Михайлюк.

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Українець провів на паркеті 36 хвилин і 36 секунд, за які набрав 18 очок, зробив 5 підбирань і 8 передач. Також Святослав зробив 3 перехоплення і поставив 2 блок-шоти.

Нагадаємо, до цього Михайлюк провів свій найрезультативніший матч 24 березня у грі проти "Нового Орлеана", набравши 15 очок.

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