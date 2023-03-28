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Понад 300 фехтувальників виступили проти повернення росіян на турніри

Рішення FIE викликало бурхливу реакцію серед спортсменів.

Понад 300 фехтувальників виступили проти повернення росіян на турніри
Фото: FIE

318 фехтувальників з усього світу звернулися до МОК і Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням переглянути рішення про допуск росіян на турніри.

Відкритий лист підписали спортсмени з європейських країн, а також Чилі, США, Японії, Канади, Мексики та Бразилії.

"З цілковитою зневагою до голосів спортсменів ви дозволили Росії та Білорусі повернутися до змагань FIE. Це очевидне порушення позиції МОК. І це вкотре показує, що інтереси Росії важливіші за голоси і права спортсменів, особливо з України", - наводить текст листа isport.ua з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, що раніше на позачерговому засіданні комітету FIE вирішила дозволити брати участь у турнірах спортсменам із РФ та РБ.

 Міністр молоді та спорту України, голова НОК України та колишній президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт назвав це рішення FIE "ганебним".

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