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ФЛАУ усунула Кохана та Гаврилюка за порушення етичних норм

Деталі інциденту не розголошуються.

ФЛАУ усунула Кохана та Гаврилюка за порушення етичних норм
Михайло Кохан
Фото: facebook.com/eau18ch

Члени ради Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) застосували санкції до легкоатлетів Михайла Кохана та Михайла Гаврилюка, які брали участь з 7 по 8 березня в португальській Лейрії в Кубку Європи U-23 з метань, повідомляє xsport.ua.

Метатели молота порушили етичні норми поведінки під час участі у складі офіційної делегації національної збірної команди України.

Легкоатлетам заборонили брати участь у всіх міжнародних заходах, окрім офіційних міжнародних стартів, де вони представлятимуть збірну України. Заборона діє до 1 жовтня.

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Нагадаємо, Кохан виграв золоту медаль на Кубку Європи U-23.

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