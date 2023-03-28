ФЛАУ усунула Кохана та Гаврилюка за порушення етичних норм

Члени ради Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) застосували санкції до легкоатлетів Михайла Кохана та Михайла Гаврилюка, які брали участь з 7 по 8 березня в португальській Лейрії в Кубку Європи U-23 з метань, повідомляє xsport.ua.

Метатели молота порушили етичні норми поведінки під час участі у складі офіційної делегації національної збірної команди України.

Легкоатлетам заборонили брати участь у всіх міжнародних заходах, окрім офіційних міжнародних стартів, де вони представлятимуть збірну України. Заборона діє до 1 жовтня.

Нагадаємо, Кохан виграв золоту медаль на Кубку Європи U-23.