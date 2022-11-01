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Українські легкоатлети якісно та кількісно покращили показники з медалей на ЧЄ після дискваліфікації росіян

Україна здобула 2 додаткові нагороди.

Українські легкоатлети якісно та кількісно покращили показники з медалей на ЧЄ після дискваліфікації росіян
Фото: Pixabay

Українські легкоатлети здобули медалі престижних європейських змагань після дискваліфікації росіян.

"На Конгресі Європейської легкої атлетики вручили нам медалі для спортсменів. Звичайно, приємно отримувати нагороди, на які ти заслуговуєш, під час змагань, адже це зовсім інші емоції.

Однак це аж ніяк не знецінює їхню вартість. Це вкотре доводить і нагадує всім, що змагатися треба чесно", – цитує генерального секретаря Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Іоланту Хропач пресслужба організації.

Зокрема після дискваліфікації росіянки Ірини Колесніченко срібною медалісткою чемпіонату Європи-2012 у бігу на 400 метрів з бар'єрами стала Ганна Рижикова.

Ганна Рижикова
Фото: uaf.org.ua
Ганна Рижикова

Також змінила "бронзу" на "срібло" збірна України зі спортивної ходьби на дистанції 50 км на Кубку Європи-2015.

Крім того, після дискваліфікації Михайла Рижова та Івана Носкова на тому самому змаганні у тій же дисципліні отримав срібну медаль Іван Банзерук.

Ще одну додаткову нагороду Україні принесла дискваліфікація Кирила Сухарєва і Тарас Нелєдва став бронзовим призером зі стрибків у довжину на чемпіонаті Європи U-23 у 2013 році.

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