Беленюк хоче змістити Бубку з посади глави НОК України

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та депутат Верховної Ради Жан Беленюк балотується на вибори голови Національного олімпійського комітету України, які відбудуться на звітно-виборчій асамблеї НОК 17 листопада.

Сам Беленюк поділився планами щодо перспектив очолити НОК.

Зазначимо, що посаду президента НОК найближчим часом залишить Сергій Бубка – він не виставлятиме свою кандидатуру на новий президентський термін.

Основним конкурентом Беленюка на вакантну посаду буде 51-річний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, якого, як стало відомо, має намір підтримувати на виборах Бубка.