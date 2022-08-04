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Гуманітарний штаб НОК України і УАФ доставили дитяче харчування в Полтаву, Суми і Кам'янське

Також люди отримали і іншу гуманітарну допомогу.

Гуманітарний штаб НОК України і УАФ доставили дитяче харчування в Полтаву, Суми і Кам'янське
Фото: УАФ

Гуманітарні штаби Національного олімпійського комітету України і Української асоціації футболу організували доставку гуманітарної допомоги в Полтаву, Суми і на Дніпропетровщину, повідомляє пресслужба УАФ.

Фото: УАФ

Зокрема, у межах міжрегіональної співпраці обласних асоціацій футболу перший віце-президент УАФ, координатор дніпровського хабу Алан Плієв, віцепрезидент УАФ Юрій Почотний, голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів, зірковий ексфутболіст "Дніпра" Олег Таран та легенда футболу, олімпійський чемпіон Сеула-1988 Олексій Чередник привезли гуманітарний вантаж, що включав продукти харчування, ліки й речі першої потреби, для Асоціації футболу Полтавщини.

Фото: УАФ

Крім продуктових наборів, засобів гігієни, медикаментів та інших речей першої необхідності також доставили дитяче харчування.

Фото: УАФ

Більшу частину допомоги отримали сім'ї вимушених переселенців і тих, хто серйозно постраждав від бойових дій.

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