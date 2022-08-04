Луческу прокоментував перемогу над "Штурмом"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував мінімальну перемогу у першому матчі передостаннього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Штурма" – 1:0.

"Штурм" розпочав дуже швидко та намагався створити нам проблеми. Але нам вдалося вистояти перед їхнім пресингом і грати в футбол, контролюючи м'яч. Суперники оборонялися дуже добре та щільно, тож можу сказати, що матч був складним для нас. Проте він був важким також і для "Штурма".

Загалом, вважаю, ми заслужили на цей гол, адже створили більше моментів. У той час як "Штурм" мав лише один-два шанси на початку гри", - заявив коуч киян на післяматчевої пресконференції.

"Австрійці дуже добре фізично підготовлені, потужно розпочали матч. Вони зробили ставку на пресинг і довгі передачі, але після 10-ти хвилин гри ми зрозуміли, що відбувається на полі, та змогли впоратися з цим. Надалі "Штурм" відійшов в оборону на свою половину поля.

Вважаю, ми заслуговували на сьогоднішній результат. Шкода, що не змогли забити другий м'яч. У нас були можливості для цього, проте ми не знайшли рішення для гольового завершення атак", - зазначив Луческу.

При цьому румунський фіхівець відзначив всю команду в перемозі над австрійським клубом.

"Важливо те, як грає весь колектив. Адже сьогодні може добре проявити себе один гравець, а в наступному матчі – інший. Тому потрібно прагнути до організованої та дисциплінованої командної гри.

Не так просто контролювати гру в зустрічі з такою командою, як "Штурм". Ми дивилися їхні матчі з "Зальцбургом", "Галатасараєм", "Вольфсбергом", і повинні були знайти рішення, як протистояти пресингу", - додав головний тренер "Динамо".

За тиждень команди зустрінуться знову, цього разу в Граці.