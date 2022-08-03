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Україна пропустить молодіжний ЧС з тайського боксу через допуск росіян і білорусів

Турнір пройде в Малайзії.

Україна пропустить молодіжний ЧС з тайського боксу через допуск росіян і білорусів
Фото: mms.gov.ua

Збірна України з таїландського боксу Муей Тай відмовляється брати участь у чемпіонаті світу серед юніорів та юнаків , який заплановано з 9 по 21 серпня в Куала-Лумпур (Малайзія) через позицію міжнародної федерації допустити до участі в турнірі спортсменів з Росії та Білорусі під прапором Міжнародної федерації Муей Тай Асоціації (IFMA), повідомляє пресслужба Міністерства молоді і спорту України.

Українська федерація таїландського боксу Муей-Тай з перших днів початку війни вимагає повної ізоляції росіян і білорусів від світового спорту та позбавлення їхніх спортсменів права брати участь у міжнародних змаганнях, говориться в заяві.

Відзначимо, що спочатку організатори турніру оприлюднили списки учасників змагань, де кілька спортсменів були зареєстровані під абревіатурою RMF (Russian Muay-Thai Federation). Та через деякий час їх прізвища зникли з сайту змагань, але з часом з'явилися знову, вже під абревіатурою IFMA.

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