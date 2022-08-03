Луческу назвав головну мотивацію динамівців в протистоянні зі "Штурмом"

Сьогодні у польському Лодзі "Динамо" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів прийме австрійський "Штурм".

Напередодні цього поєдинку головний тренер номінальних господарів Мірча Луческу провів традиційну зустріч із пресою.

"Це не буде легка гра для нас. Ми чекаємо на важке протистояння в рамках європейського турніру. Уся команда розуміє, що за поєдинок чекає на нас завтра – для іміджу країни, для їхньої популярності.

Як ви можете бачити, усі команди, які грають у єврокубках, дуже добре підготовлені, і участь у цих турнірах – це велика мотивація для кожного футболіста.

"Штурм" уже встигнув зіграти два офіційних матчі у своєму чемпіонаті, вони вже увійшли у змагальний ритм, і мають у цьому перевагу над нами.

Наш суперник – дуже хороша команда, з хорошою організацією гри, футболісти знають, що мають робити на полі. Тож, нам точно легко не буде", - цетує Луческу клубна пресслужба.

Також коуч динамівців зізнався, що вже визначився з основним складом.

"Жодних сумнівів, але я не скажу вам його (посміхається). Знаєте, ми граємо вдома, але не зовсім вдома. Дуже прикро, що зараз немає українських журналістів – і це жахливо.

Завтра буде аналогічна ситуація. На трибунах будуть українські жінки та діти, а чоловіки не мають права зараз залишати країну й захищають її. І ми будемо битися на полі, аби заради них подолати кваліфікацію та грати в Лізі чемпіонів", - запевнив румунський фахівець.