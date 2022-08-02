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Експерша ракетка світу пожертвував понад $300 тисяч українським дітям

Енді Маррей продовжує жертвувати призові на допомогу українським дітям.

Експерша ракетка світу пожертвував понад $300 тисяч українським дітям
Марк Ейн, Ентоні Блінкен і Енді Маррей
Фото: atptour.com

Триразовий чемпіон турнірів "Великого шлему", колишня перша ракетка світу, британець Енді Маррей продовжує здійснювати благодійні платежі українським дітям.

Британець вже направив фінансову допомогу з призових на турнірах на суму понад 300 тисяч доларів. Маррей наголосив, що продовжить допомагати до кінця поточного сезону.

Черговим турніром, де Маррей бере участь, став Citi Open у Вашингтоні. Зазначимо, що керівництво івента прийняло рішення подвоїти суму призових для британця – він може виграти 342 800 доларів.

"Це геніально. Дякую Марку (Ейн, керівник турніру. - прим. LB.ua) та всій команді за підтримку. Це показує, що коли гравці та турніри працюють разом, можуть статися справді гарні речі.

Сподіваюся, я зможу пройти далі, багато вболівальників також зможуть приєднатися, зібрати багато грошей цього тижня", - цитує Маррея пресслужба АТР.

Нагадаємо, Енді Маррей двічі вигравав Вімблдонський тенісний турнір: у 2013 та 2016 роках. 2012 року британець переміг на Відкритому чемпіонаті США.

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