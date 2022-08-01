Фінал жіночого Євро-2022, який напередодні пройшов у Лондоні між збірними Англії та Німеччини, і який завершився перемогою господарок у додатковий час (2:1), став найвідвідуванішим поєдинком в історії фінальних частин чемпіонатів Європи.

Зустріч на "Вемблі" зібрала 87 192 уболівальники. Це рекорд ЧЄ – як серед жіночих, так і серед чоловічих турнірів.

Record breaking from start to finish 🤩



The #WEURO2022 final has become the ALL-TIME most-attended match at either a men's or women's EURO final tournament 👏👏👏 pic.twitter.com/4wZqIP7rlm — UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022

Нагадаємо, що фінальний матч обслужила українська арбітреса Катерина Монзуль. З нею у бригаді арбітрів працювала її співвітчизниця Марина Стрілецька. Загалом на жіночому ЧЄ-2022 Монзуль та Стрілецька відсудили чотири гри.

Додамо, що тріумф англійських футболісток на ЧЄ став першим в історії цієї країни і другим великим успіхом англійського футболу після перемоги "Трьох левів" на домашньому Чемпіонаті світу-1966.