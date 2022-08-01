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Фінал жіночого Євро-2022, який судила українка Монзуль, став найвідвідуванішим матчем в історії чемпіонатів Європи

Чемпіонками стали англійки.

Фінал жіночого Євро-2022, який судила українка Монзуль, став найвідвідуванішим матчем в історії чемпіонатів Європи
Катерина Монзуль
Фото: EPA/UPG

Фінал жіночого Євро-2022, який напередодні пройшов у Лондоні між збірними Англії та Німеччини, і який завершився перемогою господарок у додатковий час (2:1), став найвідвідуванішим поєдинком в історії фінальних частин чемпіонатів Європи.

Зустріч на "Вемблі" зібрала 87 192 уболівальники. Це рекорд ЧЄ – як серед жіночих, так і серед чоловічих турнірів.

Нагадаємо, що фінальний матч обслужила українська арбітреса Катерина Монзуль. З нею у бригаді арбітрів працювала її співвітчизниця Марина Стрілецька. Загалом на жіночому ЧЄ-2022 Монзуль та Стрілецька відсудили чотири гри.

Додамо, що тріумф англійських футболісток на ЧЄ став першим в історії цієї країни і другим великим успіхом англійського футболу після перемоги "Трьох левів" на домашньому Чемпіонаті світу-1966.

Фото: EPA/UPG
Огляд матчу Англія - Німеччина.

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