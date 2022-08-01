Хачеріді виграв суд на $600 тисяч проти колишнього клубу "Динамо-Брест"

Ексзахисник збірної України та київського "Динамо" Євген Хачеріді виграв суд проти колишнього клубу "Динамо-Брест", повідомляє юрист українця Ілля Скоропашкін.

Білоруський клуб, згідно з рішенням CAS, зобов'язаний виплатити 600 тисяч доларів.

"Євген підписав дворічний контракт із "Динамо" у 2019 році. На той момент клуб був чемпіоном країни та перебував у приватних руках. Через рік ситуація змінилася. Клуб перейшов у державну власність. Виникла невизначеність, пішли затримки виплат. Євген ухвалив рішення розірвати контракт через порушення його умов із боку клубу", - цитує Скоропашкіна FanDay.

"Чому мільйон доларів? У самому контракті було встановлено цю суму компенсації порушення його умов однієї зі сторін.

Позов насамперед подається для встановлення факту порушення умов контракту однієї зі сторін. Спочатку ми звернулися до Палати щодо вирішення спорів ФІФА, яка підтвердила порушення та не змінювала розмір договірної компенсації.

Але одноосібний арбітр CAS, мабуть, дослухався до клубу, основним аргументом якого була відсутність грошей для виплати такої суми. Вони посилалися на утримання дитячо-юнацької школи, різновікових команд молодих гравців, недостатнє фінансування та інше", - додав юрист.

Раніше ми розглядали варіанти позасудового розв'язання цього питання, але клуб зайняв тверду позицію. Під час судового розгляду ми довели численні порушення прав футболіста. Сам Євген задоволений рішенням. Воно досить прийнятне", - зазначив представник Хачеріді.

Євген виступав за "Динамо-Брест" у сезоні-2020. Він зіграв у 21 матчі за брестську команду у всіх турнірах та виграв із клубом Суперкубок Білорусі.

Після відходу із "Динамо-Брест" Хачеріді залишається без клубу. Минулого літа захисник тренувався з "Десною", проте контракт сторони не підписали.