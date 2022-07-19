Техничний спонсор збірної України припинив співпрацю з російськими командами

Технічний спонсор збірної України компанія Joma повністю вийшов з російського ринку, інформує Sportarena.com з посиланням на Українську асоціацію футболу (УАФ).

При цьому, в УАФ наголосили, що фірма також припинила співпрацю з клубами з Білорусі.

“УАФ Маркетинг” направив запит до головного офісу іспанської компанії Joma з приводу спонсорства російських та білоруських футбольних клубів. Нам повідомили, що Joma зупинила всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв’язку з початком повномасштабної військової агресії РФ проти України”, – заявили в УАФ.

Днями ЗМІ опублікували нову ігрову форму деяких російських команд РПЛ, які були представлені комплектами Joma. При цьому відомо, що компанія раніше співпрацювала із "Зенітом", "Спартаком", ЦСКА та "Ахматом".

Joma – іспанська компанія, яка випускає спортивний одяг та взуття. Крім України, вона робить екіпірування для збірних Болгарії, Румунії, Узбекистану, Гондурасу та інших команд.

З національною збірною України Joma працює з 2017 року.