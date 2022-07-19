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Генеральний директор "Шахтаря" підтвердив, що Соломон підписав контракт із клубом АПЛ

Ізраїльтянин є гравцем "Фулгема".

Генеральний директор "Шахтаря" підтвердив, що Соломон підписав контракт із клубом АПЛ
Манор Соломон
Фото: ФК Шахтер Донецк

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін в інтерв'ю The Athletic підтвердив інформацію про те, що вінгер "гірників" Манор Соломон скористався правилом ФІФА про можливість призупинити контракт з українським клубом, щоб перебратися до новачка АПЛ сезону-2022/23 "Фулгема".

"Ми майже обмінялися контрактами (з "Фулгемом", - прим. LB.ua) щодо Соломона і про все домовилися (про повноцінний трансфер гравця. - прим. LB.ua).

Але коли ФІФА прийняла це рішення (про можливість легіонерів призупиняти контракти з українським клубом до 30 червня 2023 року. - прим. LB.ua) "Фулгем" відправив нам електронний лист, в якому говорилося, що через рішення ФІФА вони відкликають контракти та умови, але підписують цього гравця (безкоштовно, - прим. LB.ua).

Ми абсолютно нічого не можемо зробити, щоб зупинити це (трансфери легіонерів, - прим. LB.ua). Соломон підписав із ними контракт і є гравцем "Фулгема", - заявив Палкін.

Нагадаємо, "Шахтар" подав позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні проти Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Таким чином донецький клуб відреагував на рішення ФІФА з трансферів легіонерів, яке дозволяє іноземним футболістам односторонньо зупиняти свої контракти з клубами з України.

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