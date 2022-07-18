На Всесвітніх іграх-2022 було зібрано $54 тисячі для України

У США завершився всесвітній форум з неолімпійських видів спорту.

В американському Бірмінгемі завершилися Всесвітні ігри - міжнародні змагання з видів спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.

Дуже вдало на цьому турнірі виступила збірна України, завоювавши 45 медалей, з яких 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових.

Додамо, що напередодні старту спортивного форуму організатори пообіцяли передати на підтримку України один долар з кожного проданого квитка на змагання.

Таким чином, у Бірмінгемі вдалося зібрати 54 тисячі доларів, які підуть в Фонд солідарності МОКу для потреб української спортивної спільноти та спортивного руху. Цим Фондом керує президент НОК України Сергій Бубка.