На Всесвітніх іграх-2022 було зібрано $54 тисячі для України

В американському Бірмінгемі завершилися Всесвітні ігри - міжнародні змагання з видів спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.
Дуже вдало на цьому турнірі виступила збірна України, завоювавши 45 медалей, з яких 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових.
Додамо, що напередодні старту спортивного форуму організатори пообіцяли передати на підтримку України один долар з кожного проданого квитка на змагання.
Таким чином, у Бірмінгемі вдалося зібрати 54 тисячі доларів, які підуть в Фонд солідарності МОКу для потреб української спортивної спільноти та спортивного руху. Цим Фондом керує президент НОК України Сергій Бубка.
To support the Ukrainian athletes competing this summer, #TWG2022 partnered with @TheWorldGames for a contribution to the Olympic Solidarity Fund. #WitnessHistory #WeAreTheWorldGames pic.twitter.com/JBbr7r1ak9— The World Games 2022 Birmingham (@TWG2022) July 17, 2022