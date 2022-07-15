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Україна встановила власний рекорд за кількістю медалей на Всесвітніх іграх та повернулася до топ-4 медального заліку

Наша збірна виборола за сьомий день змагання відразу 6 нагород.

Україна встановила власний рекорд за кількістю медалей на Всесвітніх іграх та повернулася до топ-4 медального заліку
Фото: twitter.com/twg2022

За три дні до завершення Всесвітніх ігор-2022, які проходять в американському Бірмінгемі, збірна України вернулася в топ-4 медального заліку.

У сьомий день змагань скарбничка нашої команди поповнилися одразу шістьма нагородами – 2 срібні та 4 бронзові, довівши загальну кількість винагород до 34, тим самим встановивши власний рекорд в рамках змагань за кількістю завойованих нагород.

Попереднім рекордом були 29 медалей, завойованих на ВІ-2009.

Найкращий результат за золотими нагородами був встановлений на ВІ-2017 у Польщі – 10 медалей найвищого ґатунку.

Медальний залік станом на 15 липня.

  1. Німеччина – 18 золотих|2 срібні|10 бронзових (30 медалей)
  2. Угорщина – 11|7|7 (25)
  3. Італія – 10|20|12 (42)
  4. УКРАЇНА – 9|9|14 (32)
  5. Колумбія – 9|8|3 (20)
  6. Китай – 9|4|1 (14)
  7. США – 8|9|4 (21)
  8. Японія – 8|6|8 (22)
  9. Мексика – 5|2|3 (10)
  10. Франція – 4|8|10 (22).
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