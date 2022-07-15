Україна встановила власний рекорд за кількістю медалей на Всесвітніх іграх та повернулася до топ-4 медального заліку

Наша збірна виборола за сьомий день змагання відразу 6 нагород.

За три дні до завершення Всесвітніх ігор-2022, які проходять в американському Бірмінгемі, збірна України вернулася в топ-4 медального заліку.

У сьомий день змагань скарбничка нашої команди поповнилися одразу шістьма нагородами – 2 срібні та 4 бронзові, довівши загальну кількість винагород до 34, тим самим встановивши власний рекорд в рамках змагань за кількістю завойованих нагород.

Попереднім рекордом були 29 медалей, завойованих на ВІ-2009.

Найкращий результат за золотими нагородами був встановлений на ВІ-2017 у Польщі – 10 медалей найвищого ґатунку.

Медальний залік станом на 15 липня.