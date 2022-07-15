"Металіст" вдруге за останні два дні призначив нового головного тренера

Лише два дні тому офіційно було оголошено про призначення в.о. головного тренера "Металіста" Олександра Призетка, як напередодні пресслужба харківського клубу інформувала про нове призначення - виконувачем обов'язки головного тренера "Металіста" став Олег Ратій.

За словами віцепрезидента клубу Євгена Краснікова Призетко не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії UEFA Pro.

Призетко залишається в тренерському штабі разом з Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.

Нагадаємо, спортивним директором ФК "Металіст" призначено Василя Кобіна.