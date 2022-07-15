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"Металіст" вдруге за останні два дні призначив нового головного тренера

Формальності змусили звільнити Олександра Призетка.

"Металіст" вдруге за останні два дні призначив нового головного тренера
Олег Ратій
Фото: ФК "Металіст"

Лише два дні тому офіційно було оголошено про призначення в.о. головного тренера "Металіста" Олександра Призетка, як напередодні пресслужба харківського клубу інформувала про нове призначення - виконувачем обов'язки головного тренера "Металіста" став Олег Ратій.

За словами віцепрезидента клубу Євгена Краснікова Призетко не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії UEFA Pro.

Призетко залишається в тренерському штабі разом з Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.

Нагадаємо, спортивним директором ФК "Металіст" призначено Василя Кобіна.

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