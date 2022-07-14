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"Металіст" оголосив про призначення нового головного тренера

Ним став Олександр Призетко, із приставкою в.о.

"Металіст" оголосив про призначення нового головного тренера
Олександр Призетко
Фото: football.ua

"Металіст" призначив Олександра Призетка виконувачем обов'язків головного тренера.

Спортивним директором харківського клубу буде Василь Кобін.

"Спортивним директором клубу призначено Василя Кобіна, який уже приступив до роботи. Обов’язки головного тренера після відходу Олександра Кучера та його помічника Юрія Ушмаєва виконує Олександр Призетко", – повідомляє клубна пресслужба.

Призетко працює асистентом головного тренера "Металіста" з 2020 року.

Він вже був в. о. головного тренера "Металіста" у 2016 році, також очолював "Металіст U-21", "Металіст 1925" та "Полісся".

Своєю чергою, Кобін грав у складі "Металіста" у 2014 році. А в період 2019-2021 років він працював головним тренером "Минаю".

За підсумками минулого сезону, який було завершено достроково через повномасштабне російське вторгнення в Україну, "Металіст" вперше в "новій ері" вийшов в УПЛ, очолив таблицю Першої ліги.

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