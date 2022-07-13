Головний тренер "Металіста" очолив "Дніпро-1"

Олександр Кучер став частиною масштабної акції з об'єднання двох клубів.

Пресслужба харківського "Металіста" підтвердила відхід головного тренера команди Олександра Кучера, а також кількох гравців у СК "Дніпро-1".

"З огляду на те, що кошти, отримані від переходу головного тренера, можна спрямувати на розвиток футбольного клубу, "Металіст" прийняв рішення відпустити Олександра Кучера.

Схожа ситуація і з футболістами, які переходять із "Металіста" до "Дніпра-1". Оскільки дніпровський клуб гратиме в єврокубках, наші гравці, перебуваючи в оренді, матимуть змогу отримати безцінний досвід виступів на найвищому рівні. Не виключено, що тимчасово в "Дніпро-1" можуть вирушити і легіонери "Металіста", - йдеться в заяву клубу.

Разом з тим, віцепрезидент клубу Євген Красніков розповів, що знаходиться на робочому місці, займається комплектацією та підготовкою "Металіста" до старту сезону-2022/23 в УПЛ.

Крім того, президент харківського клубу Олександр Ярославський запевнив, що клуб продовжуватиме отримувати стабільне фінансування, і його керівництво робитиме все необхідне, щоб забезпечити розвиток клубу.

Раніше повідомлялося, що СК "Дніпро-1" заплатить "Металісту" солідну суму компенсації за Кучера.