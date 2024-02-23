​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»

23 лютого чемпіонат України повертається після канікул. 18-й тур стартує поєдинком ЛНЗ і «Кривбасу». LB.ua розповідає про шанси команд.

Після зимової перерви турнірна таблиця чемпіонату виглядає так:

1. Кривбас – 34

2. Дніпро-1– 34

3. Полісся – 32

4. Шахтар – 31

5. Динамо – 28

6. Рух – 26

7. Ворскла – 23

8. Чорноморець – 22

9. Колос – 21

10. ЛНЗ – 20

11. Олександрія – 16

12. Металіст 1925 – 15

13. Оболонь – 14

14. Зоря – 12

15. Верес – 12

16. Минай – 6

Наразі лідерами турнірної таблиці є криворізький «Кривбас» та «Дніпро-1», на третьому місці – «Полісся».

Два гранди українського футболу, «Шахтар» та «Динамо» посіли відповідно четверту та п'яту сходинку. Однак у них ще є ігри в запасі: дві у «гірників» і три у «Динамо». Тож при сприятливому результаті обидві команди мають шанс піднятися вище та очолити турнірну таблицю.

У зимове трансферне вікно «гірники» витратили близько 24,7 млн євро, придбавши центрального півзахисника Марлона Гомеса (12 млн євро), лівого вінгера Кевіна за таку ж суму (12 млн) та Луку Лацабідзе з «Динамо Тбілісі» за 700 тисяч євро.

Натомість «Динамо» гравців узимку не набуло.

Фото: https://fcdynamo.com/ Підготовка "динамівців" на власній базі у Віті-Литовській

«Кривбас» також зумів вдало провести зимове трансферне вікно. Решту сезону команду Вернидуба підсилять: атакувальний півзахисник Єгор Твердохліб, лівий вінгер Артур Микитишин, правий захисник Бандейра та центрбек Сантіні.

До «Дніпра-1» на правах оренди приєднався атакувальний півзахисник Олег Очередько з донецького «Шахтаря». Але команда втратила лівого вінгера Піреса та правого захисника Білла, які покинули команду як вільні агенти. Також, у зв'язку із закінченням оренди команду покинув Каплієнко та Маркос Андре.

«Полісся» витратило 1,2 млн євро на трансфери у міжсезонні, придбавши центрального півзахисника Таллеса Коста (1 млн євро) та лівого захисника Богдана Михайліченка за 200 тис. євро. Також до житомирської команди приєдналися півзахисники, Борель Томадзото, Таллес Коста, Яссін Фортюне, нападники Денис Ндукве Габріель Венделл.

Фото: https://polissyafc.com/ 21-річний конголезький півзахисник "Полісся" Борель Томадзото

На думку колишнього тренера «Динамо» Йожефа Сабо, «Шахтар» має всі шанси стати чемпіоном, вони оновили склад та вже готові до сезону, тому що здобули ігрову практику в єврокубках. «Динамо» натомість ніяк не посилилось, але вони вкрай потребують центрального захисника та нападника, маючи лише Ваната в активі.

«На друге місце поставлю «Кривбас». У них хороша, дисциплінована команда та сильний, досвідчений тренер. Третє «Динамо», четверте – «Дніпро-1», п’яте – «Полісся». «Дніпро-1» за Максимова добре додав. Всі ці команди однакові, тому можуть зайняти будь-які місця з другого по п’яте», – припустив Йожеф Сабо.

Експерти Favbet оцінили шанси команд трохи інакше: фаворит «Шахтаря», однак непогані шанси має і «Динамо». А от ймовірність перемоги «Кривбаса» навіть нижча, аніж у «Дніпро-1».

Фото: https://shakhtar.com/ Тренер і гравці "Шахти" мають усі підстави сподіватися на успіх

Нагадаємо, за регламентом:



1-2 місця виходять до кваліфікації Ліги чемпіонів

3 місце – до кваліфікації Ліги Європи

4-5 місця отримають путівки в Лігу конференцій

13-14 місця гратимуть у перехідних матчах проти 3-4 команд Першої ліги за право залишитися в УПЛ

15-16 місця – вилітають у другий дивізіон