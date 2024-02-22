​Тактична перемога «Порту» й нічия в Неаполі

У середу, 21 лютого, відбулися два підсумкові поєдинки в 1/8 Ліги чемпіонів першого етапу цієї стадії. На стадіоні «Дієго Армандо Марадона» «Наполі» приймав «Барселону», а на лісабонському «Драгау» «Порту» — «Арсенал».

Майже бойова нічия

«Барселона» вийшла до плей-оф континентальної першості, випередивши «Порту», «Шахтар» й «Антверпен» у груповому етапі. П'ятиразовий чемпіон Європи, клуб не виходив до цього раунду змагань з 2021 року.

У Ла Лізі ситуація вкрай складна: «Реал» випереджає каталонців на вісім очок, але «Барса» ще має великі надії спрогресувати в Лізі чемпіонів. Ба більше, їй протистоїть «Наполі», який переживає спад. У понеділок ввечері за якихось 48 годин до зустрічі з «Барселоною» «Наполі» вирішив змінити тренера. Замість Вальтера Маццаррі прийшов 55-річний наставник словацької збірної Франческо Кальцона.

На матч Ліги чемпіонів проти «Барселони» клуб вийшов після нічийного результату з «Дженоа». Зараз він посідає дев'яте місце в турнірній таблиці й має 36 очок.

В італійців на поєдинку не було лише Зелінського, тоді як з-поміж каталонців через травми в заявку не потрапили Маркос Алонсо, Бальде, Гаві та Ферран Торрес.

Статистика «Барселони» перед зустріччю не тішила: команда виграла лише один з останніх десяти виїзних матчів у плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА — 0:1 проти «Манчестера Юнайтед» у квітні 2019 року.

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

У першому таймі «неаполітанців» було майже непомітно. «Барселона» контролювала м'яч понад 70 % часу. Мінімально тиснути на захисників «Барси» намагалися Віктор Осімген, який щойно відновився після травми, та його партнер Ангісса. Новий тренер не вніс особливих змін у гру «Наполі», та й, певно, не встиг за один робочий день з командою.

Тиск через фланги дозволив «синьо-гранатовим» проводити досить небезпечні атаки. Проте справжніх гольових моментів каталонцям не вистачало.

Реальний шанс забити на 22-й хвилині створив Канселу, який віддав у штрафному передачу на Левандовського, а той у дотик пробив. Голкіпер «Наполі» був готовий і врятував команду чудовим сейвом.

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

На перерву італійці пішли з жахливою статистикою ударів — 0:7 (у площину — 0:3).

Другий тайм вони розпочали яскравіше. Проводили більше атак і створювали гострі моменти на чужій половині поля.

Але на 60-й хвилині команда Хаві все ж вразила їхні ворота. Чудову передачу віддав Педрі в середину поля на Левандовського. Поляк зумів майстерно завершити епізод голом — прокинув м'яч між ногами Ді Лоренцо – 1:0. Це 93-й гол нападника в Лізі чемпіонів.

За десять хвилин «Наполі» відігрався. У штрафному Осімхен виграв силове єдиноборство в Мартінеса, на думку судді, без фолу й перетворив перший удар команди по воротах на забитий гол. Одразу після святкування нігерійський футболіст пішов з поля, а замість нього вийшов Сімеоне.

Під кінець поєдинку «Наполі» активізувався в атаці, володів мʼячем і пресингував, однак «Барса» не давала простору й вибивала мʼячі з-під ніг суперника.

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

На останній компенсованій хвилині Гюндоган пробивав, але його удар пройшов трохи вище від дальньої стійки.

Після матчу тренер каталонців Хаві прокоментував: «Я думаю, що коли ти ведеш у рахунку 0:1, робиш найважчу річ. Ми добре захищалися... Наш стиль гри спрацював дуже добре. Ми домінували протягом 75 хвилин, але подивіться на їх перший удар по воротах, це Ліга чемпіонів. Команда виглядала добре, ми створили багато моментів. Ми заслуговували на більше, але ми повинні забивати й не повинні пропускати. Я думаю, що ми створили багато моментів у позиційній грі та високому пресингу, відвойовуючи м'ячі. Прикро, тому що ми заслуговували на перемогу. Нам не вистачало контролю м'яча після рахунку 0:1. Це єдине, чого нам сьогодні не вистачало. Дивлячись на гру, це не дуже хороший результат. Сьогодні ми повинні були вигравати, але ми дуже добре конкурували та грали в дуже хороший футбол».

Франческо Кальцона, тренер «Наполі», прокоментував гру так: «Нам ще є над чим працювати, але я привітав гравців. Ми боролися, провели хороший другий тайм і чудові підсумкові 15 хвилин. Мені дуже сподобався настрій. Зрештою, ми вірили, що можемо виграти цю гру. Боролися в перші пів години, потім команда відреагувала. Я дуже задоволений замінами».

Експерти Favbet припускають, що переможцем у цій парі буде «Барселона».

«Арсенал» не зміг навіть влучити у ворота

Фото: Arsenal

Паралельно на стадіоні «Драгау» «Порту» зустрівся з лондонським «Арсеналом».

«Каноніри» не грали в 1/8 фіналу з 2017 року. Тоді, ще під керівництвом Арсена Венгера, лондонці програли «Баварії» з загальним рахунком 10:2. «Арсенал» не перемагав у плей-оф Ліги чемпіонів із 2015 року, а до чвертьфіналу не доходив із 2010-го.

«Порту», своєю чергою бере участь у Лізі чемпіонів вже другий сезон поспіль та втретє за останні чотири роки. Минулого сезону вони не змогли пройти міланський «Інтер» у1/8 плей оф, який вийшов до фіналу та посів друге місце. Цього року португальці посіли друге місце в групі з «Барселоною» і тепер приймають одну з найкращих команд Англії.

На матч Ліги чемпіонів проти «Порту» «Арсенал» вийшов після розгрому «Бернлі» з рахунком 5:0, підопічні Артети посідають третє місце в АПЛ, відриваючись від чинного чемпіона ЛЧ, «Манчестер Сіті» на один пункт, та на 4 очки від лідера в турнірній таблиці чемпіонату Англії – «Ліверпуля».

«Порту» підійшов до матчу Ліги чемпіонів позитивно налаштованим, адже у суботу вони здобули перемогу над «Ештрелою Амадорою» (2:0), португальці посідають третє місце в Прімейра-Лізі та відстають від лідера («Бенфіки») на 7 очок.

Перший тайм не був багатим на моменти. Гості володіли м'ячем 68% ігрового часу, однак не реалізували жодного удару у площину воріт.

Натомість підопічні Сержіу Консейсау змогли створити реалістичні моменти у першому таймі. Атакувальний футболіст «Порту» Вендерсон Галено із лінії воротарського завдав удару в один дотик в дальню штангу, а за мить після рикошету не зумів влучно зіграти на добиванні у ближній кут із двох метрів. Як Галено не влучив у ворота, напевно, не зрозумів і він сам.

Перед перервою господарі провели контрвипад з правого краю штрафного майданчика, після втрати м'яча від Мартінеллі. Еванілсон завдав удару, але Райа оформив чудовий сейв.

Потужна лінія оборони «Порту» грамотно стримувала атаки суперника. Як наслідок, «Арсенал» за весь перший тайм не завдав жодного удару в площину. Господарі періодично тікали в контратаки, але не завжди приймали правильні рішення в завершальній фазі. Тож промах Галено став головним моментом першої половини поєдинку.

На перших хвилинах другого тайму «Арсенал» нарешті створив момент біля воріт «Порту». Зі стандарту, а саме, з кутового, Деклан Райс навісив, а Леандро Троссард запустив м'яч вище поперечини. Впродовж другого тайму «каноніри» продовжували володіти м'ячем та намагалися пресингувати вище по полю. Але загальна картина гри так і не змінилась. «Порту» продовжував сидіти в обороні, відбиваючи атаки суперника. «Арсенал» натомість до 85-ї хвилини провів всього лиш один удар у ствір воріт, коли з лінії півкола Едегор пробив у захисника.

Але у компенсований час настанова португальського тренерського штабу на гру спрацювала на відмінно. Португальці почали загострювати атаки на останніх 10 хвилинах матчу, чим розбили оборону «Арсеналу». Тож Галено зміг реабілітуватися за свій жахливий промах у першому таймі та відзначився забитим м'ячем у ворота суперника на 90+4 компенсованій хвилині. Бразилець з паса від Отавіо на лівому фланзі пройшов у центр та пробив з 25 метрів – 1:0.

Фото: https://twitter.com/FCPorto

У підсумку «Арсенал» за весь матч так і не завдав жодного удару в площину воріт суперника.

Сержіо Консейсао, тренер «Порту» позитивно прокоментував поєдинок на післяматчевій прес-конференції: «Гравці повинні бути задоволені тим, що вони зробили. Команда чудово розуміла, в які проміжки потрібно було зайти, щоб вивести суперника з рівноваги, а також, що ми повинні були зробити попереду, щоб завдати йому болю. Це була хороша гра, справжня гра Ліги чемпіонів. Наші суперники більше володіли м'ячем, але «Порту» завжди був більш небезпечним».

Мікель Артета готується до матчу на домашній арені: «Ми повинні набагато краще керувати грою. Ми не можемо виграти з тим, як ми тричі втрачали м'яч в глибині поля. Якщо ви хочете потрапити до чвертьфіналу, ви повинні обіграти свого суперника, і це те, що ми повинні будемо зробити на «Емірейтс» зараз».

Матч-відповідь між цією парою відбудеться 12 березня на «Етіхад».

Експерти Favbet прогнозують упевнену перемогу «Арсенала» у цьому двобої.