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Стрибунка з жердиною Яна Гладійчук - третя на змаганнях у Хорватії

Спортсменка показала найкращий результат у цьому сезоні - 4,51 м.

Стрибунка з жердиною Яна Гладійчук - третя на змаганнях у Хорватії
Легкоатлетка Яна Гордійчук на змаганнях у Хорватії

Українська стрибунка з жердиною Яна Гладійчук виборола "бронзу" етапу Світового легкоатлетичного континентального туру категорії bronze "Memorial Josip Gasparac".

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, змагання відбулися в Осієку (Хорватія).

Наша легкоатлетка показала найкращий результат у цьому сезоні - 4,51 м, що гарантувало їй третю сходинку п'єдесталу.

"Срібло" здобула Ганга Клекнер із Угорщини, "золото" - Елені-Клаудіа Полак (Греція).

  • У 2022 році Гладійчук виборола "срібло" у секторі стрибків з жердиною, виступивши на турнірі серії Continental Tour в Італії.
  • У 2021-му спортсменка дебютувала на Олімпійських іграх. Тоді вийти у фінал вона не змогла, посівши десяте місце у другій кваліфікації (4.40 метри).
  • Особистий рекорд Гладійчук у стрибках з жердиною на відкритому повітрі становить 4.5 метра. Його легкоатлетка встановила у 2021 році на турнірі в Сербії. Наразі найкращий стрибок у своїй кар'єрі Гладійчук здійснила на змаганнях у приміщенні у Сумах ( той же 2021 рік) із результатом 4.61 метра.
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