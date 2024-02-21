Стрибунка з жердиною Яна Гладійчук - третя на змаганнях у Хорватії

Українська стрибунка з жердиною Яна Гладійчук виборола "бронзу" етапу Світового легкоатлетичного континентального туру категорії bronze "Memorial Josip Gasparac".
Як повідомляє Національний олімпійський комітет, змагання відбулися в Осієку (Хорватія).
Наша легкоатлетка показала найкращий результат у цьому сезоні - 4,51 м, що гарантувало їй третю сходинку п'єдесталу.
"Срібло" здобула Ганга Клекнер із Угорщини, "золото" - Елені-Клаудіа Полак (Греція).
- У 2022 році Гладійчук виборола "срібло" у секторі стрибків з жердиною, виступивши на турнірі серії Continental Tour в Італії.
- У 2021-му спортсменка дебютувала на Олімпійських іграх. Тоді вийти у фінал вона не змогла, посівши десяте місце у другій кваліфікації (4.40 метри).
- Особистий рекорд Гладійчук у стрибках з жердиною на відкритому повітрі становить 4.5 метра. Його легкоатлетка встановила у 2021 році на турнірі в Сербії. Наразі найкращий стрибок у своїй кар'єрі Гладійчук здійснила на змаганнях у приміщенні у Сумах ( той же 2021 рік) із результатом 4.61 метра.