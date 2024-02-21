Стрибунка з жердиною Яна Гладійчук - третя на змаганнях у Хорватії

Спортсменка показала найкращий результат у цьому сезоні - 4,51 м.

Легкоатлетка Яна Гордійчук на змаганнях у Хорватії

Українська стрибунка з жердиною Яна Гладійчук виборола "бронзу" етапу Світового легкоатлетичного континентального туру категорії bronze "Memorial Josip Gasparac".

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, змагання відбулися в Осієку (Хорватія).

Наша легкоатлетка показала найкращий результат у цьому сезоні - 4,51 м, що гарантувало їй третю сходинку п'єдесталу.

"Срібло" здобула Ганга Клекнер із Угорщини, "золото" - Елені-Клаудіа Полак (Греція).