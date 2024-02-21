Чи був Роберт Левандовський вдалою інвестицією «Барселони»?

«Усе, що Роберт виграв у мюнхенській «Баварії», голи, які він забивав, усе це було зроблено з метою опинитися там, де він зараз: грати за «Барселону», — розповів виданню The Athletic близький знайомий Левандовського . Видання спробувало проаналізувати : чи був прихід у каталонський клуб вдалим для 35-річного форварда.

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

«Барселона» придбала Левандовського за 45 мільйонів євро у липні 2022 року, однак не все пішло так райдужно, як він міг очікувати. Цей сезон не був для нього найкращим, і навколо його позиції в клубі виникла невизначеність — навіть попри те, що він почав демонструвати кращу форму.

Левандовський був зіркою під час перемоги «Барселони» в Ла Лізі проти «Сельти Віго» в суботу, забивши гол, який включав переможний гол на 97-й хвилині з пенальті, і тепер він має чотири голи в останніх трьох матчах «Барси».

Однак це спалах на тлі загалом невиразної гри, констатує The Athletic. Так, Левандовський був не єдиним гравцем, який показав погані результати, але лише він має статус суперзірки.

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

Прихід польського форварда в «Барсу» мав стати сигналом про справжню відправну точку в історії клубу під керівництвом Хаві. Один із найрезультативніших бомбардирів Європи мав стати прикладом для нового покоління та допомогти забути травматичний відхід Ліонеля Мессі.

Тепер цей «проект» по суті вже згорнуто, а Хаві залишить посаду в кінці сезону.

«Багато людей вважають, що «Барселоні» потрібен франчайзинговий гравець. Людина, яка продає футболки, представляє публічний імідж команди та стає приводом для залучення вболівальників на стадіон. У глибині душі це було причиною підписання Левандовскі у 2022 році», — так високопоставлене клубне джерело описує логіку підписання Левандовського з «Баварії». Мессі тоді залишав клуб у сльозах, інші ключові фігури, такі як Жерар Піке, Серхіо Бускетс і Хорді Альба, здавалося, досягали фінального етапу своєї кар’єри і топи клубу вирішили, що «Камп Ноу» потребує нового кумира.

Фото: Ballon d'Or.

Угоду вже тоді активно критикували. Влітку 2021 року «Барселона» вирішила не продовжувати контракт з Мессі, умови якого вже були узгоджені, щоб допомогти вирішити фінансові проблеми клубу. Через рік вони витратили 45 мільйонів євро на 33-річного Левандовського, підписавши з ним трирічну угоду з опцією на четвертий. Цього серпня йому виповниться 36 років.

Якби угода з Мессі була завершена, аргентинець заробив би 20 мільйонів євро в перший рік свого нового контракту, а потім побачив би, як його зарплата значно збільшилася. Повідомляється, що річна зарплата Левандовський в середньому становить 26 мільйонів євро.

Але упродовж 2022-2023 років форвард забив 33 голи і віддав вісім асистів у всіх турнірах. Він був найкращим бомбардиром Ла Ліги, коли «Барса» виграла свій перший чемпіонський титул за чотири роки. Попри чергову невдачу в Лізі чемпіонів (вони вилетіли на груповому етапі), фанати «Барси» мали підстави сподіватися, що вони бачать початок чогось більшого.

Чемпіонат світу 2022 року став переломним моментом. До його початку він забив 13 голів у перших 15 матчах Ла Ліги сезону, а також забив п'ять голів у Лізі чемпіонів.

Після програшу збірної Польщі (він забив два голи, і команда програла в 1/16 Франції) все змінилося. Левандовський втратив свою іскру, що може бути нормальним упродовж сезону, але, як виявилося, вона вже не повернулася.

Фото: https://twitter.com/lewy_official

Левандовскі провів ще 19 ігор у Ла Лізі після турніру 2022 року в Катарі, забивши 10 голів. Почала з'являтися напруга в роздягальні, а також розчарування в собі. Але найважливіше те, що стало зрозуміло, що найкраща версія «Барселони» Хаві не була повністю сумісною з його улюбленим стилем гри.

Перемога «Барси» в Суперкубку Іспанії над «Реалом» у січні 2023 року все ще залишається найпереконливішою перемогою за час перебування Хаві. Вони перевершили своїх суперників у Класіко, здобувши перемогу з рахунком 3:1 завдяки тактичному підбору: пожертвувавши одним вінгером заради іншого в півзахисті з чотирьох гравців.

Левандовський сприйняв це негативно. В ексклюзивному інтерв’ю The Athletic під час передсезонного туру «Барси» минулого літа він розповів, що був розчарований зміною тактики. Він знав, що втрата вінгера означає менше шансів отримати м’ячі та навіси в штрафний майданчик, де він міг показувати найсильнішу гру.

Фото: https://twitter.com/lewy_official

То була ситуація, яку потрібно було вирішити. З тактичної точки зору команда мала знайти кращий підхід для свого зіркового нападника. Йому самому потрібно було відновити форму, яку він продемонстрував у 2022 році.

Замість того, щоб знайти рішення, все погіршувалося.

З'ясувалося, що Хаві сильно критикував Левандовського в роздягальні. А джерела в тренерському штабі вже почали описувати результативність форварда як «нижчу за очікувану». Вони також вважали, що він втратив частину своєї сили в індивідуальних поєдинках, і були стурбовані тим, що його гра в зв’язку погіршилася.

Поза полем теж були проблеми. Через свою прямолінійність у спілкуванні у нього почалися тертя колегами.

У лютому минулого року після того, як «Манчестер Юнайтед» вибив «Барсу» з Ліги Європи на «Олд Траффорд», Левандовський розкритикував Ансу Фаті за те, що той занадто егоїстичний і не ділиться м’ячем з одноклубниками, коли ті перебувають у кращій позиції. Він також критикував й інших гравців клубу.

Фото: https://twitter.com/lewy_official Андрій Шевченко та Роберт Левандовський

Що ж чекає Левандовскі в Барселоні?

Оскільки «Барселоні» потрібно продавати гравців, перш ніж думати про те, як змінити свій склад цього літа (і призначити нового менеджера), багато високопоставлених джерел у клубі кажуть, що вони будуть раді, якщо Левандовський отримає вигідну пропозицію, щоб піти.

Але сам гравець має контракт до 2025-го і, ймовірно, хотів би залишитися. Якщо ж він зіграє більше 55% ігор Барси протягом 2024-25 років, його контракт автоматично продовжиться ще на рік.