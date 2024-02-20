Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла медальний залік Чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з важкої атлетики виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи, що проходив у Софії (Болгарія). Це дозволило українкам виграти медальний залік змагань.

Про це повідомляє Укрінформ.

В активі жіночої команди 12 медалей: 5 “золотих”, 5 “срібних” та 2 “бронзових”.

Зокрема, Каміла Конотоп у ваговій категорії до 59 кілограмів стала абсолютною чемпіонкою Європи. Конотоп посіла перше місце у ривку (105 кг), поштовху (125 кг) та за сумою двох вправ - 230 кг.

Анна Давидова стала чемпіонкою Європи у сумі багатоборства (220 кг) та здобула дві срібні нагороди (у ривку 100 кг та поштовху 120 кг). Світлана Самуляк у цій ж вазі посіла перше місце у ривку (101 кг), третє - у поштовху (118 кг) та друге - у сумі багатоборства (219 кг).

У ваговій категорії до 87 кг Анастасія Манєвська посіла друге місце у поштовху (128 кг) та «срібло» у двоборстві (230 кг)

А в заключний день змагань Валентина Кісіль (вагова категорія 87+) здобула “бронзу” у ривку з результатом 108 кг.

Крім того, чоловіча збірна України завершила чемпіонат Європи з однією “срібною” медаллю у ривку, яку здобув Павло Заліпський.