Юніорська збірна України з фехтування на шпагах здобула "срібло" на Кубку світу в Сербії

Юніорська збірна України з фехтування на шпагах посіла друге місце на Кубку світу в сербському Вршаці.

Про це повідомила Національна федерація фехтування.

Нашу державу представляли Мар’ян-Антон Горецький, Роман Самойлов, Олександр Селіверстов і Михайло Сидоров.

Українці під шостим номером посіву стартували в 1/8 фіналу з перемоги над Румунією (45:28). Тоді наша збірна вибила з боротьби за нагороди Швейцарію (45:36) і Казахстан (45:30).

У фіналі українці зустрілись із лідерами посіву – американцями. На початку протистояння наша збірна лідирувала з результатом 15:9, однак Скайлер Ліверант зумів скоротити розрив до мінімального, перемігши Горецького з рахунком 10:5. А після цього Лоусон уперше вивів збірну США вперед, вигравши у Селіверстова (6:3).

У федерації зазначили, що Селіверстов повернув Україні лідерство під завісу поєдинку: Олександр виявився сильнішим за Ліверанта (8:5) й закінчив свій останній бій із рахунку 35:34 на користь української команди. Щоправда, розвинути успіх не вдалось – завадили Імрек і Лоусон.

Підсумковий рахунок зустрічі – 45:41 на користь США і, як результат, "срібло" для України.