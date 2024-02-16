Ірина Коляденко стала чемпіонкою Європи з боротьби

У румунському Бухаресті триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, 16 лютого відбувся другий день фіналів турніру з жіночої боротьби.
Про це повідомляє Укрінформ.
Другий день фіналів турніру з жіночої боротьби приніс збірній України перше “золото”.
Ірина Коляденко захистила титул у ваговій категорії до 65 кг.
У фіналі Коляденко з рахунком 6:0 взяла гору над українкою Катериною Зелених, яка представляє Румунію.
Крім того, бронзові медалі здобули Соломія Винник (до 57 кг) та Юлія Ткач-Остапчук (до 62 кг).
Континентальна першість у столиці Румунії триватиме до 18 лютого.
- Срібними призерками ЧЄ-2024 стали Аліна Філіпович (вагова категорія до 59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг) та Анастасія Шустова (76 кг).
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Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк.
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Міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.
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На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.