Ірина Коляденко стала чемпіонкою Європи з боротьби

Ще дві українські борчині отримали бронзові нагороди.

У румунському Бухаресті триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, 16 лютого відбувся другий день фіналів турніру з жіночої боротьби.

Про це повідомляє Укрінформ.

Другий день фіналів турніру з жіночої боротьби приніс збірній України перше “золото”.

Ірина Коляденко захистила титул у ваговій категорії до 65 кг.

У фіналі Коляденко з рахунком 6:0 взяла гору над українкою Катериною Зелених, яка представляє Румунію.

Крім того, бронзові медалі здобули Соломія Винник (до 57 кг) та Юлія Ткач-Остапчук (до 62 кг).

Континентальна першість у столиці Румунії триватиме до 18 лютого.

Срібними призерками ЧЄ-2024 стали Аліна Філіпович (вагова категорія до 59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг) та Анастасія Шустова (76 кг).

Українська збірна отримала ще дві бронзові медалі на ЧЄ-2024 з боротьби.

На Євро-2024 з греко-римської боротьби український борець Олександр Грушин здобув срібну медаль у ваговій категорії до 63 кг.