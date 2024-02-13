Беленюк виграв “бронзу” на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

У зустрічі за третє місце Беленюк переміг Іслама Аббасова з Азербайджану.

Жан Беленюк на Чемпіонаті світу з боротьби 2023 року

У Румунії триває чемпіонат Європи з греко-римської боротьби. Він є частиною підготовки до Олімпіади-2024.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк”, - йдеться у повідомленні.

У зустрічі за третє місце у ваговій категорії до 87 кг Беленюк переміг Іслама Аббасова з Азербайджану (2:1).

Континентальна першість у Бухаресті триватиме до 18 лютого.