>
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Беленюк виграв “бронзу” на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

У зустрічі за третє місце Беленюк переміг Іслама Аббасова з Азербайджану.

Беленюк виграв “бронзу” на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
Жан Беленюк на Чемпіонаті світу з боротьби 2023 року
Фото: EPA/UPG

У Румунії триває чемпіонат Європи з греко-римської боротьби. Він є частиною підготовки до Олімпіади-2024.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк”, - йдеться у повідомленні.

У зустрічі за третє місце у ваговій категорії до 87 кг Беленюк переміг Іслама Аббасова з Азербайджану (2:1).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Континентальна першість у Бухаресті триватиме до 18 лютого.

  • Учора Беленюк у чвертьфіналі ЧЄ поступився росіянину Олександру Комарову, який зараз представляє Сербію.
  • Міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.
  • На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.
  • Беленюк раніше оголосив, що Олімпіада в Парижі стане останньою в його кар'єрі.
  • Жан Беленюк здобув "золото" на Олімпійських іграх у Токіо і "срібло" в Ріо-де-Жанейро. Також киянин є дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи (2014, 2016, 2019) і чемпіоном Європейських ігор (2019).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies