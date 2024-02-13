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Жан ​Беленюк пройшов у "бронзовий" фінал чемпіонату Європи з боротьби

У чвертьфіналі українець поступився росіянину Комарову, який представляє Сербію. Тепер він буде боротись з Ісламом Аббасовим з Азербайджану.

Жан ​Беленюк пройшов у "бронзовий" фінал чемпіонату Європи з боротьби
Жан Беленюк
Фото: uww.org

У столиці Румунії Бухаресті триває чемпіонат Європи з греко-римської боротьби, який є частиною підготовки до Олімпіади-2024.  Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, у втішній сутичці здолав Іштвана Такача з Угорщини.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що у "бронзовому" фіналі Беленюк буде боротись з Ісламом Аббасовим з Азербайджану.

Учора Беленюк у чвертьфіналі ЧЄ поступився росіянину Олександру Комарову, який зараз представляє Сербію.

Як повідомлялося, міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.

На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.

Беленюк раніше оголосив, що Олімпіада в Парижі стане останньою в його кар'єрі.

Жан Беленюк здобув "золото" на Олімпійських іграх у Токіо і "срібло" в Ріо-де-Жанейро. Також киянин є дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи (2014, 2016, 2019) і чемпіоном Європейських ігор (2019).

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