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Беленюк заявив, що Олімпіада-2024 стане для нього останньою у кар’єрі

Українець має намір захистити титул олімпійського чемпіона.

Беленюк заявив, що Олімпіада-2024 стане для нього останньою у кар’єрі
Жан Беленюк
Фото: Facebook

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк заявив, що наступна Олімпіада у Парижі буде заключною у його професійній кар’єрі.

“Є над чим подумати, є що проаналізувати у підготовці до Олімпіади. Для нас це максимально позитивний момент, тому що відразу відібралися і є 10 місяців для підготовки, для вивчення всіх суперників, які будуть на Олімпіаді, щоб максимально проявити себе на цих змаганнях. Тому будемо спокійно працювати і готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар’єрі”, - цетує Беленюка sportarena.com.

“Я таке говорив у принципі перед Олімпіадою в Токіо, але війна внесла певні корективи в життя – відчуваю необхідність, поки я ще маю сили максимально проявити себе на спортивній арені, прославляти свою країну і радувати результатами вболівальників.

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Я вірю в долю. Якщо мені Бог дав можливість здобути ліцензію на Олімпіаду-2024, я думаю, що треба до неї готуватися. Якби не завоював ліцензію на чемпіонаті світу, то задумався б, чи брати участь у наступних відбіркових турнірах навесні, бо це досить важко – розбити підготовку на два етапи”, - зазначив сучасний "олімпіонік".

Нагадаємо, Беленюк виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу-2023 в Белграді і завдяки цьому отримав олімпійську ліцензію на Ігри-2024.

Спортсмен ставав срібним призером Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро, є дворазовим чемпіоном світу та триразовим чемпіоном Європи.

У 2019 році його визнали "Людиною року" та "Кращим спортсменом року в Україні".

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